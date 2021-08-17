17 Августа 2021
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Политика В России
Коллаж, руки, круговая порука, коррупция (2020) | Фото: Накануне.RU

Путин утвердил план противодействия коррупции

Российский президент Владимир Путин подписал указ, утверждающий Национальный план противодействия коррупции.

Как следует из официального интернет-портала правовой информации, он рассчитан на 2021–2024 годы. Предыдущий план был принят в 2018 году и был рассчитан на четыре года. Как следует из указа главы государства, госорганы, органы местного самоуправления и организации должны проводить антикоррупционные мероприятия.

Путин также поручил кабмину РФ до 15 октября разработать предложения по улучшению механизма отчетности о доходах тех, кто занимает государственные должности. До 3 ноября Генпрокуратура и Банк России должны подготовить предложения для получения прокурорами доступа к банковской тайне в рамках дел о коррупции.

Также Генпрокуратура должна подготовить предложения по детализации сведений о доходах, которые публикуются в Сети. Срок исполнения - до 10 декабря.

В национальном плане предусматривается анализ коррупционных рисков в ходе безвозмездного включения чиновников в состав руководства национальных корпораций до сентября 2023 года.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что для борьбы с коррупцией в России должна быть создана абсолютная нетерпимость к этому явлению в обществе. Также, по его мнению, России нет смысла повторять опыт Китая, где граждане через специальное приложение могут сообщать о случаях коррупции.

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Теги: Путин, коррупция



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