Арестован глава антикоррупционного подразделения Северо-Западного таможенного управления

В Москве суд по ходатайству следствия арестовал до 14 октября и. о. начальника службы по противодействию коррупции в Северо-Западном таможенном управлении Максима Розсыпало.

Он подозревается в получении взятки в 1 млн руб. Глава антикоррупционного подразделения был задержан 16 августа, сообщает "Интерфакс".

Как считает следствие, в июле текущего года Розсыпало и его соучастники из числа сотрудников ФТС через своего коллегу получили более 1 млн руб. За эти деньги они намеревались обеспечить беспрепятственное оформление ввоза в Россию 20 автомобилей.

Тем временем, в Челябинской области будут судить бывшего заместителя начальника одного из структурных подразделений регионального ГУ МВД России по обвинению в покушении на мошенничество. Обвиняемый получил взятку в виде квартиры.