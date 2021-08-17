17 Августа 2021
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Спасатель, Рудеый (2021) | Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Спасатели не подтвердили информацию о взрыве в промзоне в Екатеринбурге

Поступающая информация о взрыве в промышленной зоне Екатеринбурга не соответствует действительности.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по региону. "Пока информация не подтверждена", — сообщили спасатели.

Ранее в чрезвычайном ведомстве сообщили, что ПДК вредных веществ после взрыва под Екатеринбургом нет.

Как сообщалось, что в посёлке Рудный под Екатеринбургом произошёл взрыв в расположенном в промзоне цеху

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Теги: взрыв, Екатеринбург, промзона



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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 16.08.2021 20:53 Мск ПДК вредных веществ после взрыва под Екатеринбургом нет, - МЧС
Ранее 16.08.2021 20:26 Мск Под Екатеринбургом в промзоне прогремел взрыв


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