Спасатели не подтвердили информацию о взрыве в промзоне в Екатеринбурге

Поступающая информация о взрыве в промышленной зоне Екатеринбурга не соответствует действительности.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по региону. "Пока информация не подтверждена", — сообщили спасатели.

Ранее в чрезвычайном ведомстве сообщили, что ПДК вредных веществ после взрыва под Екатеринбургом нет.

Как сообщалось, что в посёлке Рудный под Екатеринбургом произошёл взрыв в расположенном в промзоне цеху

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