Мишустин назначил президента Российской академии образования

Экс-министр просвещения, председатель попечительского совета Российской академии образования Ольга Васильева стала президентом академии, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на портале правовой информации.

Напомним, недавно Васильева заявила, что результаты гуманитарного образования таковы, что россияне почти утратили Отечество.

"Мы практически утратили основополагающие ценности, прежде всего Отечество, осознание национального чувства. Это приобретает огромное значение, потому что давление на Россию только усиливается. Сейчас, как никогда, высока роль исторического гуманитарного образования", - сказала она.