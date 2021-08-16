ПДК вредных веществ после взрыва под Екатеринбургом нет, - МЧС

Спасатели высказались о взрыве в посёлке Рудный, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В 20.50 16 августа поступило сообщение о химическом запахе в районе промзоны в муниципальном образовании посёлок Рудный, Екатеринбург. Для проверки информации на место выехали специалисты инженерно-химической лаборатории Специализированной пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Свердловской области, сообщили Накануне.RU в управлении.

Предельно допустимой концентрации вредных веществ не обнаружено. Угрозы жизни и здоровью граждан нет.