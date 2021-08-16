16 Августа 2021
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Происшествия Свердловская область
смог, дымка, запах гари, лесные пожары, Карпинск (2020) | Фото: Накануне.RU

ПДК вредных веществ после взрыва под Екатеринбургом нет, - МЧС

Спасатели высказались о взрыве в посёлке Рудный, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В 20.50 16 августа поступило сообщение о химическом запахе в районе промзоны в муниципальном образовании посёлок Рудный, Екатеринбург. Для проверки информации на место выехали специалисты инженерно-химической лаборатории Специализированной пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Свердловской области, сообщили Накануне.RU в управлении.

Предельно допустимой концентрации вредных веществ не обнаружено. Угрозы жизни и здоровью граждан нет.

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Теги: Екатеринбург, Рудный, промзона, взрыв



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Ранее 16.08.2021 20:26 Мск Под Екатеринбургом в промзоне прогремел взрыв


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