16 Августа 2021
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Происшествия Свердловская область
Табличка на въезде в Екатеринбург - &quot;город храбрых&quot;, машина ДПС (2019) | Фото: Накануне.RU

Под Екатеринбургом в промзоне прогремел взрыв

В посёлке Рудный, что под Екатеринбургом, произошёл взрыв в расположенном в промзоне цеху, передаёт "Интерфакс".

Информации о пострадавших пока нет. По данным источника издания, вслед за взрывом произошел выброс газов, и облако с серным запахом накрыло дачный посёлок вблизи промзоны. На место направлены специалисты химзащиты. Людей просят закрыть окна и не выходить на улицу.

"Стоит очень плотный туман, видимость – 15-20 м, со сладковато-неприятным запахом, запах нерезкий", - цитирует Telegram-канал "УралLive" местного жителя Эдуарда.

Взрыва или хлопка никто не слышал.

"Произошла какая-то утечка. "Тянет" со стороны Елизаветинского логистического центра. Там – несколько производств, они проводят плавку металла, используют химикаты. А тут произошло что-то из ряда вон выходящее", - предполагает канал.

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Теги: Екатеринбург, Рудный, промзона, взрыв



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Развитие сюжета:

Ранее 16.08.2021 20:53 Мск ПДК вредных веществ после взрыва под Екатеринбургом нет, - МЧС


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