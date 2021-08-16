Под Екатеринбургом в промзоне прогремел взрыв

В посёлке Рудный, что под Екатеринбургом, произошёл взрыв в расположенном в промзоне цеху, передаёт "Интерфакс".

Информации о пострадавших пока нет. По данным источника издания, вслед за взрывом произошел выброс газов, и облако с серным запахом накрыло дачный посёлок вблизи промзоны. На место направлены специалисты химзащиты. Людей просят закрыть окна и не выходить на улицу.

"Стоит очень плотный туман, видимость – 15-20 м, со сладковато-неприятным запахом, запах нерезкий", - цитирует Telegram-канал "УралLive" местного жителя Эдуарда.

Взрыва или хлопка никто не слышал.

"Произошла какая-то утечка. "Тянет" со стороны Елизаветинского логистического центра. Там – несколько производств, они проводят плавку металла, используют химикаты. А тут произошло что-то из ряда вон выходящее", - предполагает канал.