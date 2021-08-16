Экономист Глазьев опроверг, что у его супруги сгорел автомобиль за 31 млн

Экономист Сергей Глазьев намерен судиться с изданием, рассказавшем, что "под Севастополем сожгли принадлежащую его жене машину стоимостью в десятки миллионов рублей", передаёт корреспондент Накануне.RU.

Ранее в сети появилась информация о том, что "под Севастополем сожгли "Rolls-Royсе Cullinan" стоимостью 31 млн руб., который "принадлежит жене известного российского экономиста Сергея Глазьева".

"В пятницу женщина проводила время в Апартаментах Ласпи, но уже ночью отдых был испорчен. На парковке загорелся её автомобиль. Оксана Глазьева сразу позвонила, куда следует, но спасать люксовый внедорожник было поздно, он сгорел дотла. Полиция выяснила, что какой-то парень просто подошёл к тачке, поставил на неё канистру и поджёг. Его ищут, возбуждено дело по статье "умышленное уничтожение имущества"", - предполагает "Mash".

Глазьев опроверг информацию о наличии у его супруги указанной машины.

"Клеветники написали о том, что злоумышленники сожгли невероятно дорогую машину моей жены. У моей жены нет такой машины. В отношении этих клеветников возбуждаем иск в соответствии с новым законом о клевете со стороны СМИ. Первоисточником этой злонамеренной лжи является некий канал, в отношении которого мы тоже подаем иск в прокуратуру в соответствии с новым законом о клеветнических СМИ", - написал Глазьев в своём Telegram.