16 Августа 2021
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Общество Свердловская область
Альбумин (2021) | Фото: facebook.com/svstukov

"Купили сами". На Среднем Урале на фоне визита губернатора в больнице кончилось питание для "тяжёлых" больных

В Североуральске врачам приходится на свои деньги покупать лекарства для "тяжёлых" больных, и это после того, как в городе побывал губернатор, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в выходные был в Североуральске, но в больницу не заехал. О состоянии здравоохранения Куйвашев почему-то говорил с шахтерами. А врачи его ждали. Сегодня мой хороший товарищ, врач реаниматолог-анестезиолог Североуральской ЦГБ Алексей Паршуков, рассказал о том, что ему приходится покупать питание для "тяжёлых" больных за свои деньги", - написал общественник из Берёзовского Сергей Стуков в своём Facebook.

Далее он приводит рассказ Паршукова, который сейчас является исполняющим обязанности заведующего отделением реанимации.

"Сегодня – первый день как я вышел из "отпуска", в котором, конечно, приходилось работать, но не о том речь. Мои пациенты – самые дорогие. Лечение их влетает в копеечку. Сейчас все больницы, окей, многие, имеют многомиллионные долги. Лекарство, оборудование, расходники – в наличии всё по минимуму. А кроме дорогущих лекарств мои пациенты должны есть. И кормить некоторых необходимо внутривенно. В этом, собственно, и проблема – парентерального (внутривенного) питания в стационаре нет. Не получая белка и энергии, шансов выжить с каждым днём все меньше и меньше. Не из чего строить ткани, клетки для борьбы с микробами", - говорит врач.

В такой ситуации не спасет ни один антибиотик.

"Ослабленного или убитого микроба надо ещё переварить и восстановить ткань. На низком белке жидкость не держится в сосудах, и инфузионная терапия превращается в утопление. На утренней линейке не получил ответа на вопрос о парентеральном питании и альбумине. Мой вопрос растаял в тишине актового зала. В течение дня лекарственных средств так и не появилось. После работы купил в аптеке "Альбумин", вернулся на работу и назначил больным. На завтра альбумина нет. А парентеральное питание вообще невозможно купить в аптеке. Надежд на чудо и появлении вышеописанных средств в стационаре нет", - отметил Паршуков.

Альбумин(2021)|Фото: facebook.com/svstukov

Несколько месяцев назад уже приходилось покупать это же лекарство, а позже ждать возврат денег в течение нескольких месяцев.

"В этот раз я не пойду к руководству за возмещением денег. Пусть это будет благотворительность. Но я прошу откликнуться какой-нибудь благотворительный фонд, организацию для помощи в приобретении лечебного питания. Собирать деньги не имеет смысла из-за вопросов обогащения, отчетности и тому подобного", - отмечает врач.

С августа внесены поправки в закон об обязательном страховании.

"Теперь медицинским учреждением разрешено использовать лекарственные средства, купленные пациентами или благотворительными фондами. В таком случае я обращаюсь к благотворительным фондам и меценатам со своих страничек в социальных сетях, иначе откуда они узнают о потребности. Мне последнее время противно от моей беспомощности. Когда на работе мне нечем помочь. Но хуже, когда я после работы иду по улице и рассматриваю предвыборные плакаты. "Волнует", "справимся". Только почему-то губернатор, получив вагон сообщений об агонии в североуральской медицине, встречается с шахтерами и обещает, что в течение трёх лет всё исправится. Я боюсь, что больничка может загнуться в ближайшие месяцы. Нет, формально медицина останется, но это будет фельдшерско-акушерский пункт", - резюмировал медик.

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Теги: Североуральск, Евгений Куйвашев, Алексей Паршуков, Сергей Стуков



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