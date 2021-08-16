16 Августа 2021
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО
Пустая лодка, река (2017) | Фото: 99px.ru

На Ямале утонули четыре человека, в том числе ребёнок

В Ямальском районе погибли четыре человека, сообщили Накануне.RU в окружном управлении СКР.

По предварительным данным, около 22 часов 15 августа семья местных жителей, среди которых находился восьми летний ребёнок, на моторной лодке "Казанка" возвращалась по реке Тидиби Яха домой, в село Новый Порт, но к месту назначения они не прибыли. В результате поисков, организованных сотрудниками полиции и местными жителями, тела двух женщин и ребёнка без спасательных жилетов обнаружены в реке в 10 км от Нового Порта. Поиски тела четвёртого погибшего продолжаются.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц".

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Теги: Ямальский район, лодка, Новый Порт, Тидиби Яха



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