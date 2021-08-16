Долг Соболь перед Пригожиным увеличился на полмиллиона рублей

Предприниматель Евгений Пригожин вновь выиграл суд у экс-юриста ФБК (иноагент, экстремистская организация) Любови Соболь. Об этом сообщила пресс-служба компании «Конкорд».

Сегодня, 16 августа, Московский городской суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Соболь на решение Симоновского районного суда, признавшего распространяемые соратницей Алексея Навального данные о бизнесмене недостоверными.

Таким образом решение суда вступило в законную силу. В течение 10 дней ответчик обязан удались порочащие предпринимателя сведения из социальных сетей и опубликовать опровержение. Кроме того, Соболь обязали выплатить компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей. Совокупный долг экс-юриста ФБК по судебным искам при этом превысил 30 миллионов рублей.

В начале августа, напомним, юристы Пригожина добилась признания недействительным брачного договора Соболь и ее мужа Сергея Мохова. После решения суда о взыскании с Соболь 29,2 миллионов рублей она переписала имущество на супруга, в том числе серьги, сумки, мебель, технику и шубы.