Пакистан будет одной из первых стран, которая официально признает режим талибов* - эксперт

Эксперты считают, что талибы* (*террористическая организация, запрещена в России), пришедшие к власти в Афганистане, направят внешний вектор взаимодействия на Пакистан. Но каким он будет – предсказать пока сложно.

Доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Фененко считает, что "талибы* могут быть угрозой для Пакистана". "Пуштунистан разрезан между двумя странами Великобританией искусственно. Тут и может возникнуть проблема ядерного арсенала Пакистана", - отмечает эксперт, добавляя, что сценарий возможного раздела Афганистана обсуждался неоднократно.

"Для Пакистана Афганистан - ключевая страна. Пакистан в условиях исторического антагонизма с Индией рассматривает Афганистан как стратегическое пространство для потенциальной перегруппировки сил. Им очень важен статус-кво Афганистана при любом режиме. Пакистан будет одной из первых страх, которая официально признает режим талибов и установит с ними дипломатические отношения", - полагает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сотников.

"Не исключено, что молодые радикалы талибана двинутся не в Центральную Азию, а на юг, в Пуштунистан Пакистана, в зону племен. И оттуда будут проникать в Кашмир и индийские штаты. Это логичное развитие ситуации: в этих регионах давно ведут подрывную деятельность террористические группировки. Очень вероятно, что узбеки и таджики решат поддержать остатки Северного альянса, создав некую буферную зону, - прогнозирует Сотников. - Никто не даст гарантии, что ядерный арсенал не окажется под контролем радикальных пуштунцев. Это создает очень большую напряженность для Индии и всего региона".