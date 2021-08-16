16 Августа 2021
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Политика За рубежом
Талибы, Талибан (запрещено в РФ) (2021) | Фото: REUTERS/Stringer

Пакистан будет одной из первых стран, которая официально признает режим талибов* - эксперт

Эксперты считают, что талибы* (*террористическая организация, запрещена в России), пришедшие к власти в Афганистане, направят внешний вектор взаимодействия на Пакистан. Но каким он будет – предсказать пока сложно.
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Доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Фененко считает, что "талибы* могут быть угрозой для Пакистана". "Пуштунистан разрезан между двумя странами Великобританией искусственно. Тут и может возникнуть проблема ядерного арсенала Пакистана", - отмечает эксперт, добавляя, что сценарий возможного раздела Афганистана обсуждался неоднократно.

"Для Пакистана Афганистан - ключевая страна. Пакистан в условиях исторического антагонизма с Индией рассматривает Афганистан как стратегическое пространство для потенциальной перегруппировки сил. Им очень важен статус-кво Афганистана при любом режиме. Пакистан будет одной из первых страх, которая официально признает режим талибов и установит с ними дипломатические отношения", - полагает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сотников.

"Не исключено, что молодые радикалы талибана двинутся не в Центральную Азию, а на юг, в Пуштунистан Пакистана, в зону племен. И оттуда будут проникать в Кашмир и индийские штаты. Это логичное развитие ситуации: в этих регионах давно ведут подрывную деятельность террористические группировки. Очень вероятно, что узбеки и таджики решат поддержать остатки Северного альянса, создав некую буферную зону, - прогнозирует Сотников. - Никто не даст гарантии, что ядерный арсенал не окажется под контролем радикальных пуштунцев. Это создает очень большую напряженность для Индии и всего региона".

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Теги: пакистан, афганистан, талибы



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