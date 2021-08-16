Правительственные войска в Афганистане могли продержаться минимум до конца года – эксперт

При желании правительственные войска Афганистана могли продержаться минимум до конца года, сопротивляясь "Талибану"* (террористическая организация, запрещена в РФ): у талибов*, по разным оценкам, есть около 70 тыс. человек, у правительственных войск – около 300 тыс., рассказал на онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня" заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев. Он сравнивает текущую ситуацию в Афганистане с тем, что было в Ираке, замечая, что у афганских военных отсутствует мотивация к противостоянию.

"Нынешний президент оказался слабой политической фигурой. Реально он не был готов держаться до конца, хотя интриговал, чтобы стать президентом. Фактически он был марионеткой. Региональные же элиты очень боялись боев, потоков беженцев и способствовали приходу "Талибана"* к власти. Также талибы* очень грамотно проводил политику накануне наступления: обещали снижение противоречий между пуштунами и нацменьшинствами, вели переговоры с Китаем, Ираном, Россией", - говорит Евсеев.

Дальнейшее развитие ситуации, по мнению эксперта, будет зависеть от того, сможет ли умеренное крыло движения сохранить власть или произойдет радикализация и передача власти более молодому поколению "Талибана"*.

"Само движение очень неоднородно. В Мазари-Шарифе закрыли консульство даже Ирана, не говоря уж о России и Китае, а в Герате генконсульство [Ирана] сохранили. В 90-е в Мазари-Шарифе иранских дипломатов казнили. Внутри вооруженного формирования есть представители ИГИЛ* (*террористическая организация, запрещена в РФ)", - полагает эксперт. Он отмечает, что если сегодня талибы* охраняют территорию российского посольства, то это вовсе не означает, что они будут делать это завтра.

Дальнейшие действия талибов* пока сложно предсказать. С одной стороны, они будут добиваться легитимизации, а это может произойти, только если сдерживать радикальных членов движения. Иначе ситуация могла бы вылиться в изоляцию государства. С другой стороны, радикализация возможна, причем с развертыванием бандформирований, которые будут проникать на территорию среднеазиатских республик, особенно Таджикистана.