В Челябинской области не будут возвращать в лагерь детей, эвакуированных из-за лесного пожара

Дети, эвакуированные из детского оздоровительно-образовательного центра "Горное ущелье" из-за лесного пожара, не вернутся в лагерь 17 августа. Очаг пожара в настоящий момент не ликвидирован.

"В связи с тем, что очаг пожара не ликвидирован полностью, возвращения детей 17 августа 2021 года в детский центр "Горное ущелье" не будет. Ждем решения оперативного штаба о возможной дате продолжения 4 смены в лагере", - говорится в сообщении центра.

Напомним, огонь вспыхнул в лесу, в горах, на расстоянии одного километра от детского лагеря, расположенного в 40 километрах от Магнитогорска, в деревне Зеленая Поляна. Детей и сотрудников - порядка 750 человек – эвакуировали. Дети из Магнитогорска вечером были переданы родителям. Ребята из других территорий были размещены на трех базах: санаторий "Юбилейный", дом отдыха "Березки", УОЦ "Юность". Сегодня их перевезли в лагерь "Уральские зори", где для них организовано питание и различные мероприятия.