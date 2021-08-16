В Челябинске мужчина получил 16,5 лет колонии за убийство женщины с особой жестокостью

В Челябинске 44-летнего мужчину без определенного места жительства приговорили к 16,5 годам колонии строгого режима по обвинению в убийстве, совершенном с особой жестокостью, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Следствие считает, что 30 апреля прошлого года осужденный и потерпевшая вместе распивали спиртное, между ними произошел конфликт. Мужчина ударил потерпевшую в область головы, облил бензином и поджег.

Женщину госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии, где она скончалась.