Карпин не вызвал Дзюбу на дебютные матчи во главе сборной России

Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным определился с игроками, которые будут вызваны на сентябрьские матчи квалификации к Чемпионату мира-2022.

Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС), список выглядит следующим образом:

Вратари: Маринато Гилерме ("Локомотив"), Юрий Дюпин ("Рубин"), Александр Максименко ("Спартак"), Сергей Песьяков ("Ростов")

Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА), Станислав Магкеев ("Локомотив"), Дмитрий Чистяков ("Зенит"), Георгий Джикия ("Спартак"), Михаил Осипенко ("Ростов"), Марио Фернандес (ЦСКА), Вячеслав Караваев ("Зенит"), Илья Самошников ("Рубин"), Сергей Терехов ("Сочи"), Фёдор Кудряшов ("Антальяспор").

Полузащитники: Дмитрий Баринов ("Локомотив"), Максим Мухин (ЦСКА), Александр Головин ("Монако"), Александр Ерохин ("Зенит"), Далер Кузяев ("Зенит"), Роман Зобнин ("Спартак"), Алексей Миранчук ("Аталанта"), Зелимхан Бакаев ("Спартак"), Даниил Фомин ("Динамо"), Арсен Захарян ("Динамо"), Рифат Жемалетдинов ("Локомотив"), Алексей Ионов ("Краснодар"), Денис Черышев ("Валенсия"), Денис Макаров ("Динамо").

Нападающие: Фёдор Смолов ("Локомотив"), Антон Заболотный (ЦСКА), Константин Тюкавин ("Динамо").

⚡⚡⚡ Встречайте – состав сборной России на отборочные матчи ЧМ-2022!



Совсем скоро #НашиПарни под руководством Валерия Карпина начнут подготовку к важнейшим играм. pic.twitter.com/5HbmFhsGfq — Сборная России (@TeamRussia) August 16, 2021

Отметим, что в списке нет нескольких футболистов, принимавших участие в провальном для нашей сборной Евро-2020. В том числе отсутствует и экс-капитан национальной команды Артём Дзюба.

Добавим, что в следующем месяце сборная России проведёт три матча отборочного этапа Чемпионата мира-2022: с Хорватией (1 сентября), Кипром (4 сентября) и Мальтой (7 сентября).