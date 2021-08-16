16 Августа 2021
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Политика Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
веротолет ми-8 авиакомпания ямал пассажиры тундра люди (2012) | Фото: правительство.янао.рф

На Ямале озвучили сроки досрочного голосования для жителей отдаленных территорий

Досрочное голосование в труднодоступной местности на Ямале пройдет с 29 августа по 16 сентября, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной избирательной комиссии.

Члены окружного избиркома посетят вахтовые поселки 130 предприятий, работающих на территории автономного округа. Для досрочного голосования будут использовать воздушный, водный и наземный транспорт. Также они посетят 461 оленеводческую бригаду.

По сведениям избиркома, в отдаленной местности находятся более 30 тысяч избирателей, из них более 7 тысяч – жители тундры.

Комиссии выстроят оптимальные маршруты, в том числе с учетом северной погоды.

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Теги: тундра, досрочное голосование, выборы



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