США прекратили эвакуацию из Кабула из-за толп людей на взлетной полосе

Вооруженные силы США временно прекратили эвакуацию из аэропорта Кабула из-за толп людей на взлетной полосе .Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на чиновника в силах безопасности.

По его словам, американцам нужно расчистить летное поле.

Аl-Jazeera передает, что в аэропорту Кабула царит хаос из-за интенсивности полетов вертолетов, на борту которых находятся сотрудники дипломатических миссий.

Ранее в афганских СМИ появились видеозаписи, на которых видно, как из американского транспортного самолета, вылетающего из Кабула, выпадают предположительно афганцы, которые пытались улететь из страны, зацепившись за шасси.

В телеграмм-каналах распространяются кадры того, как вертолет ВВС США разгоняет людей с полосы, которые мешают взлететь американскому транспортнику. Отчаянные жители пытаются покинуть страну любым способом: хватаются за шасси самолета, пытаются руками останавливать лайнер. Также видно, что люди сидят на раскрытых створках шасси.