16 Августа 2021
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Подвал на улице Попова 71 в Краснотурьинске (2021) | Фото: instagram.com/popova71.life

"Министр пролез с нами в подвал": жильцы дома на Урале показали чиновникам коммунальные проблемы

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов сегодня побывал в Краснотурьинске, где у жителей одного из домов возникли серьезные коммунальные проблемы.

Напомним, жители многоквартирного дома на улице Попова, 71 пожаловались губернатору Евгению Куйвашеву на свои на затопленные квартиры - их заливало каждый раз, когда начинался дождь. В мэрии заявляли, что причина в крыше, которую нужно ремонтировать. А в понедельник утром жильцы не смогли попасть в собственные подвалы - по их предположению, так управляющая компания "заметала следы" перед сегодняшним визитом чиновников.

Как рассказала Накануне.RU жительница дома на Попова, 71 Полина, сегодня с людьми встретились министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов и руководитель ГЖИ региона. По ее словам, министр все же смог попасть в подвал - представители УК открыли дверь.

"Пролез с нами в подвал, все объяснил и рассказал. Пообщался с жителями, зашел в затопленные квартиры. На все вопросы, которые ему задавали, он сказал, что все решаемо", - рассказала жительница.

Подвал на улице Попова 71 в Краснотурьинске(2021)|Фото: instagram.com/popova71.life

Также в управляющей компании объяснили смену замков на дверях в подвалы. По словам Полины, сотрудники УК заявили, что это было сделано "на один день", и скоро старые замки вернут обратно.

"Мы прекрасно понимаем, что они делали там чистку. Но все вычистить невозможно", - отметила жительница дома.

Подвал на улице Попова 71 в Краснотурьинске(2021)|Фото: instagram.com/popova71.life

Николай Смирнов рассказал, что сейчас для людей подбирают квартиры в жилищном фонде. По планам, ремонт крыши должен быть завершен к 1 октября. Также будут просушивать квартиры и решать вопрос с их ремонтом.

Накануне.RU продолжит следить за ситуацией в доме на улице Попова, 71 в Краснотурьинске.

Подвал на улице Попова 71 в Краснотурьинске(2021)|Фото: instagram.com/popova71.life

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Теги: Краснотурьинск, дом, подвалы, Смирнов, министр



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