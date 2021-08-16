16 Августа 2021
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Происшествия Свердловская область
Митрополит Евгений (2020) | Фото: Накануне.RU

Мошенники звонят в монастыри, представляясь Екатеринбургским митрополитом, и просят скинуться на съемки телеканала "Спас"

Телефонные мошенники прикрываются именем митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга) для выманивания денег. Напомним, что схема не новая: в апреле злоумышленники позвонили знакомой священнослужителя и руководителю достаточно крупного и высокотехнологичного предприятия Свердловской области, попросив 9 тыс. руб. Позже аналогичная просьба поступила и руководству знакомой митрополита в Москву. К счастью, ни одна из сторон "не клюнула" на действия аферистов.

Сейчас же недобросовестные граждане звонят в монастыри и епархии по всей России и под предлогом содействия съемкам для телеканала "Спас" просят перевести деньги на банковскую карту. О том, что мошенники снова прикрываются его именем, рассказал сам митрополит Евгений в своем Telegram-канале.

"Только за последние сутки узнал о двух таких случаях, из Переславля-Залесского и Череповецкой епархии. Поймать таких злоумышленников крайне сложно. Но надеюсь, что правоохранительные органы помогут", - написал Кульберг.

По его словам, подобные случаи участились, в связи с чем епархия официально обратится по этому поводу. Сама же Екатеринбургская епархия, как и митрополит Евгений никому не звонят с просьбой спонсировать какие-либо съемки.

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Теги: Екатеринбург, митрополит Евгений, мошенники, телеканала Спас



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