Обнаружены тела всех погибших при падении Ми-8 в Курильское озеро

Обнаружены тела всех восьми человек, погибших при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке. Некоторые из них находятся внутри машины. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в видеообращении в своем телеграмм-канале.

По словам главы региона, Ми-8 затонул на глубине около 120 метров. Его пытаются поднять силами и средствами МЧС и военных.

Вертолет упал в воду Курильского озера на Камчатке 12 августа. На борту находилось 16 человек - туристы из Москвы и Санкт-Петербурга (в том числе один ребенок). Восемь смогли спастись. Три человека составлял экипаж: пилот-КВС, штурман и механик.