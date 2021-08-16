Суд приговорил пресс-секретаря Навального к 1,5 годам ограничения свободы

Пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш суд признал виновной по ч.4 ст.33 ч.1 ст. 236 УК РФ и приговорил к ограничению свободы на полтора года. Ранее аналогичный приговор по тому же "санитарному делу" вынесли соратнице Алексея Навального Любови Соболь.

Прокуратура просила приговорить Ярмыш к двум годам ограничения свободы и оставить домашний арест в силе до апелляции.

До вступления приговора в силу Ярмыш сможет находиться на свободе.

Ранее СМИ сообщали, что Соболь покинула Россию после того, как суд вынес свое решение. Но ее адвокат отметил, что Соболь может покидать страну, поскольку подана апелляция, а решение суда не вступило в силу.

По "санитарному делу" проходят сторонники Алексея Навального, призывавшие к выходу на несанкционированные акции в его поддержку. Поскольку это происходило во время действия пандемических ограничений, прокуратура сочла это нарушением санитарно-эпидемиологических требований.