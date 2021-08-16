16 Августа 2021
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Политика За рубежом
польские лагеря смерти, Вторая мировая война, Польша, геноцид, холокост (2018) | Фото: RT на русском

Израиль обвинил Польшу в антисемитизме

МИД Израиля резко раскритиковали новый закон Польши о реституциях, который польский президент Анджей Дуда подписал 14 августа. Данный закон ограничивает процесс реституции имущества жертв холокоста и членов их семей.
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Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Дуду не подписывать закон. Глава МИД Израиля Яира Лапида назвал его "антисемитским". Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет назвал закон "постыдным" и "позорным".

"Сегодня Польша стала антидемократической и нелиберальной страной, которая не чтит величайшую трагедию в истории человечества", - заявил Лапида.

Конфискация собственности у евреев была инициирована властями Польши в начале 1940-х. Генеральный директор и основатель Еврейского музея и центра толерантности Александр Борода заявил, что Польша не хочет признавать, что их граждане активно способствовали немцам в уничтожении евреев. Однако Дуда отрицает антисемитскую подоплеку закона.

МИД РФ стал на сторону Израиля, заявив, что Польша не чтит память убитых евреев. Израиль уже отозвал своего посла из Польши.

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Теги: Польша, Израиль, холокост, реституция



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