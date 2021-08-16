16 Августа 2021
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Общество Свердловская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Директора екатеринбургского центра "Созвездие" судят за служебный подлог

Директор екатеринбургского центра для детей готовится предстать перед судом. Женщине вменяют служебный подлог.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, директриса муниципального детско-юношеского центра "Созвездие", вопреки интересам службы и желая извлечь для себя выгоду, в декабре 2018 года подписала и заверила печатью учреждения справку о стоимости и акт выполненных индивидуальным предпринимателем работ. Как показало расследование, документы содержали ложные сведения о якобы выполненных и принятых ею работах по ремонту детско-юношеского клуба "Атлант", который является структурным подразделением "Созвездия".

По данным прокуратуры, в результате бюджету Екатеринбурга был причинен материальный ущерб - более 286 тысяч рублей.

Теперь уголовное дело руководительницы рассмотрит Орджоникидзевский районный суд уральской столицы. Женщине грозит до двух лет лишения свободы.

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Теги: Созвездие, директор, центр, суд, Екатеринбург



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