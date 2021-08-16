Как талибы* захватили власть без масок, карантинов и вакцин? - начальник ситуационного центра ЦОДД Москвы

Начальник ситуационного центра ЦОДД Москвы Александр Евсин, который скептически относится к "ковидному психозу", написал на своей странице в Facebook новый пост на эту тему. Он обратил внимание на то, что талибы*, не признают ни масок, ни карантинов, ни вакцинации, ни многого того, что в других странах навязывается как безальтернативные меры. И даже захватили власть.

"Талибы, как бы это помягче сказать, отрицают многие блага цивилизации. С недоверием смотрят на вакцины, не сидят на карантинах, вместо локдаунов взяли и пошли в наступление - в общем, с упоением нарушают все мыслимые и немыслимые меры борьбы с "новой коронавирусной инфекцией". Как же так получается, что они не только нисколько не пострадали от ужасной "новой коронавирусной инфекции", но еще и захватили власть в Афганистане, где правили ставленники тех, кто без маски боится нос высунуть на улицу?" - написал Евсин.

Он ожидает, сделает ли "цивилизованный мир" какие-то выводы из этого факта.

Накануне стало известно, что талибы объявили о запрете ковид-вакцинации.

Напомним, в июне Евсин привел результаты математического моделирования эпидемии ковида, согласно которым эпидемия с такими параметрами не может длиться более 3 месяцев. Он сделал вывод, что имеет место целый набор инфекций, совпадающих по симптомам, что позволяет "накручивать" общую статистику и разгонять панику, оправдывая драконовские меры.

*Движение "Талибан" запрещено в России