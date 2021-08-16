В Перми из-за массовой аварии дорожный знак убил пешехода

В Перми пешеход погиб в результате массовой аварии, сообщили Накануне.RU в региональном управлении МВД.

Около 18.00 15 августа вблизи дома №165 по Куйбышева в Перми 58-летний водитель грузового автомобиля "Мерседес" из-за несоблюдения дистанции столкнулся с остановившимися перед пешеходным переходом автомобилями "Лада Ларгус" и "Шевроле Лачетти". После столкновения "Ладу" отбросило на стоящий справа по ходу её движения дорожный знак "Пешеходный переход". Он упал на двух пешеходов, намеревавшихся переходить дорогу.

В результате аварии 53-летний пешеход погиб, а 51-летняя пострадавшая госпитализирована с травмой ноги. Также в больницу доставлен 71-летний водитель отечественной легковушки. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".