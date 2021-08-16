Жителям Озерска снова пришли квитанции за отопление с перерасчетом за три года

В Озерске жители домов № 35 по улице Дзержинского и № 23 по улице Гайдара снова получили огромные счета за отопление. Озерчане надеялись, что после поручения главы города Евгения Щербакова задолженность будет отменена, но этого не произошло. В администрации Озерска Накануне.RU сообщили, что в настоящий момент помогают жителям подготовить исковое заявление в суд на неправомерность расчетов, чтобы отменить долги.

Напомним, в Озерске жители дома № 35 по улице Дзержинского в июне получили квитанции за отопление с перерасчетом за три года. От жителей потребовали оплатить задолженность от 5 до 15 тыс. рублей с квартиры. С такой же проблемой столкнулись и жильцы соседнего многоквартирного дома № 23 по улице Гайдара. В 2020 году Государственная жилищная инспекция в ходе проверки установила, что расчеты за отопление в этих домах производятся исходя из показаний общедомовых приборов учета, установленных в доме № 35 по улице Дзержинского, а дом по улице Гайдара подключен транзитом и отдельный прибор учета в доме отсутствует. Как оказалось, расчеты за отопление по показаниям общедомовых приборов учета производились неправомерно и нужно было считать по нормативу потребления. По итогу проверки в марте 2020 года было выдано предписание ГЖИ, однако жители двух домов об этом узнали только в июне 2021 года, когда получили квитанции с перерасчетом за три года. Коммунальщики предложили жильцам дать рассрочку оплаты долга, но такое решение жителей не устраивает.

По поручению главы Озерска Евгения Щербакова руководству ММПКХ были даны указания проработать возможность решений по отмене платежей по представлению Госжилинспекции.

Однако в августе жители снова получили квитанции за отопление с долгом. Перерасчет им так и не был произведен. Да и ответы, которые получили жители из администрации и ММПКХ, не внушают им уверенности, что вопрос будет решен в их пользу.

"Складывается такое впечатление, что власти нам как обычно пообещали и обещаний не выполнили. Ответы, откуда могли уже получили, и все не внушают доверия", - рассказал Накануне.RU житель дома.

В ответе администрации Озерска от 29 июля на обращение жителей (документ есть в распоряжении Накануне.RU), говорится, что именно собственники помещений обязаны нести бремя расходов как на оборудование дома общедомовыми приборами учета, так и на дальнейшее содержание этого прибора учета, который включается в состав общего имущества.

"Также разъясняю вам, что в случае, если вы считаете, что ваши права нарушены ресурсоснабжающими или управляющими организациями, вы в соответствии со ст. 3 ГПК РФ вправе в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или законных интересов", - говорится в документе, подписанном первым заместителем главы округа Иваном Сбитневым.

А в ответе на претензию жителя дома № 35 по улице Дзержинского от 4 августа в ММПКХ снова напомнили собственникам квартир о рассрочке сроком на 12 месяцев для оплаты образовавшейся задолженности.

В пресс-службе мэрии Озерска Накануне.RU сообщили, что администрация ЗАТО помогает жителям подготовить досудебную претензию и исковое заявление в суд на неправомерность этих расчетов.

"Сейчас подготовлена досудебная претензия. В настоящее время готовится исковое заявление в суд на неправомерность расчетов. Судебное обращение на следующей неделе уже будет готово и направлено в суд на рассмотрение в установленном порядке. Если даже одно заявление будет выиграно в пользу жильцов, то соответственно отменят эти долги", - рассказали в пресс-службе администрации Озерска.