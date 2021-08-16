Росрыболовство может увеличить квоты на вылов рыбы из реки, загрязненной в результате аварии на ТЭЦ в Норильске

Росрыболовство может увеличить квоты на вылов рыбы на Таймыре, в том числе в реке Пясина, если изыскания ученых подтвердят возможность роста добычи без ущерба для популяции. Примечательно, что Пясина – это река, которая была загрязнена в результате аварии на ТЭЦ "дочки" "Норникеля". И недавно Росрыболовство подало иск к этой компании на 58 млрд руб., утверждая, что 3,5 млрд руб. – это прямой ущерб от гибели рыбы, остальное – затраты на восстановление нарушенного состояния водных биоресурсов.

Исследования рыохозяйственного потенциала Норило-Пясинской водной системы проводит ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Газета.Ру отмечает, что в 2021 году общий объем промышленных квот бассейна реки Пясина фактически остался на прежнем уровне и составил 244 тонн. Это всего на 2,25 тонны меньше объемов прошлого года.

Местные промысловики отмечают, что запрет на вылов ценных пород рыб начал действовать до аварии на норильской ТЭЦ. Впрочем, по некоторым водным объектам в этом году квоты были даже увеличены, а в целом они держатся на одном уровне уже несколько лет. Рыбаки, по данным Ассоциации коренных малочисленных народов Таймыра, сообщают о достаточном количестве рыбы в реках, о полной выборке квот и даже просят помощи с вывозом рыбы.