Россияне массово выводят вклады из банков, опасаясь волны инфляции

Крупные российские банки столкнулись с резким оттоком вкладов частных клиентов.

По мнению экспертов, россияне массово изымают деньги из-за низких ставок по вкладам и роста инфляции, сообщает "Коммерсантъ".

Больше всех в первом полугодии потеряли банки "Восточный", Минбанк и Росбанк, у которых средства физических лиц сократились на 15,3%, на 12,4% и на 5,6% соответственно.

При этом общее падение объема средств населения в банках за полгода составило всего 0,8%.

Ранее сообщалось, что запуск цифрового рубля в России может вызвать отток средств со счетов в банках. По данным международного рейтингового агентства Moody's, это произойдет из-за перераспределения средств между банковскими депозитами и цифровыми рублями. Не исключено, что это приведет к повышению процентных ставок по банковским вкладам, чтобы удержать клиентов, и в конечном итоге - к увеличению стоимости фондирования, что отрицательно скажется на кредитоспособности банков.