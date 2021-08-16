16 Августа 2021
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Политика Приволжский ФО Пермский край
(2003) | Фото: Накануне.ru

В Пермском крае на выборы зарегистрировано 95,5% кандидатов. Это рекордный показатель для региона

В Пермском крае к участию в выборах допущено рекордное число кандидатов - 95,5% из представивших документы. Это самый высокий показатель за всю историю выборов в регионе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе избиркома Прикамья.

Всего на выборы заявились более 2 тыс. человек. Из них более 90% - выдвинуты политическими партиями. Зарегистрировано 1839 кандидатов. Это 91,5% от общего числа претендентов на мандаты. В прошлые выборы, в 2016 г. этот показатель составлял лишь 85%. При этом отказано в регистрации было только 90 кандидатам или всего 4,5%, остальные просто не принесли документы.

В числе причин отказа для регистрации избирком называет судимость, недостоверные или неполные комплекты документов (в том числе подписи).

В Госдуму РФ избирком зарегистрировал 33 кандидата. Все они сдали необходимые документы и были выдвинуты партиями. Двое кандидатов, которые планировали избраться в качестве самовыдвиженцев, написали заявления об отмене выдвижения. Один кандидат-самовыдвиженец не представил на регистрацию подписи избирателей в свою поддержку, в связи с чем также выбыл из избирательной кампании. Таким образом, на один депутатский мандат претендует восемь человек.

На выборы в заксобрание зарегистрированы единые списки кандидатов от всех 10 политических партий, которые их выдвинули: "Единая Россия", "Зеленая альтернатива", "Коммунисты России", "КПРФ", "ЛДПР", "Новые люди", "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость", "Родина", "Справедливая Россия – Патриоты – За правду", "Яблоко", - всего 921 человек. По одномандатным избирательным округам на выборы депутатов заксобрания Пермского края зарегистрировано 143 человека. На один мандат депутата региона претендует порядка 17 человек.

"На этапе выдвижения и регистрации комиссии подходили очень лояльно к партиям и кандидатам – заранее, зачастую ранее установленных законом крайних сроков, уведомляли о недостатках в документах кандидатов и партий. Однако абсолютное большинство из них были устранимые – и их партии исправили на этапе выдвижения и регистрации, вследствие чего все они были зарегистрированы", - прокомментировал председатель крайизбиркома Игорь Вагин итоги выдвижения кандидатов.

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Теги: выборы, 19 сентября, единый день голосования, заксобрание пермского края, госдума, гордума



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