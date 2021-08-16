Военные США провели учения на востоке провинции Дейр эз-Зор

Американские военные провели масштабные учения на незаконно занимаемой территории Сирии. В восточной части провинции Дейр эз-Зор было замечено перемещение подразделений армии США и военной техники.

По данным от местных источников, в течение последних двух дней американские силы проводили маневры с применением тяжелого вооружения вблизи нефтеперерабатывающего завода «Коноко».

В районе указанного НПЗ в 2018 году произошел инцидент с участием «ЧВК Вагнера» и ВВС США. «Вагнеровцы» организовали наступление с целью освободить завод от боевиков и передать его законным хозяевам – сирийским властям. Когда радикалы были зажаты возле стен «Коноко», им на помощь выдвинулась американская авиация. По тревоге с военной базы США подняли бомбардировщики, истребители, а также вертолеты. Американское военное командование использовало силы ВВС, чтобы защитить лояльных Вашингтону радикалов.

Подразделения американской армии с 2014 года незаконно находятся на территории Сирии, нарушая суверенитет независимого государства. В Сети распространены фото- и видеоматериалы, подтверждающие участие военнослужащих США в контрабанде нефти и других природных ресурсов Сирии. К незаконному бизнесу также привлечены местные боевики, среди которых немало выходцев из «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ), которые бежали на восток страны после разгрома ИГ сирийской армией.