16 Августа 2021
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Александр Невский (2009) |

СКР вызвал на допрос директора новосибирского колледжа, выступившего против переименования площади Свердлова

В Новосибирске директора городского открытого колледжа Сергея Чернышова вызвали на допрос в Следственный комитет после поста на Facebook, посвященного переименованию площади Свердлова.

По данным "Тайга.Инфо", Чернышов в своем посте рассуждает, почему не стоит переименовывать городскую площадь Свердлова в честь Александра Невского и предлагает другие варианты.

"До прошлой недели я совершенно искренне думал, что если ты не занимаешься политикой и не трогаешь нашу одну из последних скреп — ВОВ, то в общем ты никому и не интересен. Но нет, налицо — охранительное стремление к всеядности и всеохватности, что осознавать довольно прискорбно. Ровно как и то, что нас вынуждают рассуждать об истории в терминах "оскорбление", "неуважение", "унижение" — но в истории нет таких терминов, и я естественно бесконечно далек от их применения. В общем, в интересные времена живем, разговариваем со следователями о Невском и Батые", - написал автор поста.

Также он рассказал, что кто-то написал в СКР заявление, но следователь не раскрыл имя автора. В итоге в размышлениях Чернышова ищут признаки ч. 1 ст. 354 УК РФ (Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны).

 

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Теги: новосибирск, скр, допрос, пост, facebook, александр невский площадь свердлова



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