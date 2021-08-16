16 Августа 2021
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Общество Свердловская область
Английский кэб, перестроенный под кофемобиль (2021) | Фото: пресс-служба Авито в УрФО

В Екатеринбурге выставили на продажу английский кэб, перестроенный под кофемобиль

В Екатеринбурге на Авито появилось интересное объявление о продаже уникальной мобильной кофейни, созданной на базе настоящего британского кэба-такси 1997 года. Автомобиль до сих пор на ходу, однако, как отмечает автор объявления, лучше использовать машину в качестве стационарной кофе-точки. Счастливым обладателем раритетного авто может стать любой желающий за 790 тыс. руб.

Английский кэб, перестроенный под кофемобиль(2021)|Фото: пресс-служба Авито в УрФО

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Авито в УрФО, авто оснащено итальянской кофемашиной Astoria Tanya, кофемолкой с прямым помолом и электронным счетчиком порций, встроенным холодильником со стеклянной дверью для газированных напитков, съемной барной стойкой, встроенным knock-box (устройство, используемое для хранения отработанных кофейных материалов) и даже местом под тепловую витрину для продажи выпечки. Более того, в машине установлен дизельный отопитель мощностью 2 кВт, который подключен напрямую к бензобаку и способный отапливать автомобиль в холодное время года. Для автономной работы кофемашины и кофемолки также установлен инвертор на 3кВт.

Английский кэб, перестроенный под кофемобиль(2021)|Фото: пресс-служба Авито в УрФО

"Пандемия и связанные с ней ограничительные меры, в том числе по посещению заведений из сферы общепита, вызвали рост спроса на мобильные кофейни. Так, на Авито по сравнению с допандемийным 2019 годом спрос на такой бизнес вырос в 2,2 раза в целом по России. Спрос на мобильные кофейни в категории готового бизнеса на Авито значительно подскочил и в Екатеринбурге — на 400% во втором квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого. В мае-июне 2021 года выставленных на продажу объектов тоже стало больше — в 4,5 раза", - отмечает Авито.

В пресс-службе также отметили, что стоимость мобильной кофейни в уральской столице на сайте объявлений составила порядка 750 тыс. руб., в то время как в Росси средняя цена достигает 305 тыс. руб.

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Теги: кофемобиль, английский кэб, Авито, Екатеринбург



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