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Михаил Музраев (2019) | Фото: telegram.org/mash

Бывший глава волгоградского СУСК не признал вину по делу о теракте

Бывший руководитель управления СК РФ по Волгоградской области Михаил Музраев, обвиняемый в теракте, в суде не признал вину.

По его словам, у него не было противоречий с губернатором Волгоградской области. "Политику, проводимую губернатором области, я поддерживал конкретными уголовными делами", - сказал Музраев.

Он также назвал "выдумкой следователей" обвинения по статье о злоупотреблении полномочиями.

Сегодня Южный окружной военный суд приступил к слушанию дела по существу, прокурор огласил обвинительное заключение, передает РИА Новости.

Напомним, Музраев задержан по делу о покушении на губернатора региона Андрея Бочарова. Преступление было совершено в ноябре 2016 года, преступники проникли на территорию частного дома губернатора. Они пытались поджечь здание.

Кроме того, одновременно с бывшим высокопоставленным следователем в Волгограде задержали волгоградского предпринимателя Владимира Зубкова. Подозреваемые арестованы.

В прошлом году ФСБпредъявила новое обвинение Музраеву - по ч. 1 ст. 285 УК РФ "Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы". В одно производство соединены 10 уголовных дел, включая дела в отношении Музраева о терроризме, незаконном хранении боеприпасов и злоупотреблении должностными полномочиями.

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Теги: михаил музраев, терроризм, андрей бочаров



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