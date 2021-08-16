"Вы бы еще асфальт перед моим приездом положили": Куйвашев отчитал мэра Серова за "показуху"

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отчитал главу Серова Василия Сизикова. Он посчитал, что мэр занимается "показухой".

Как рассказал сегодня глава региона в своем Instagram, он случайно узнал, что улицу Новолесопильную в Серове перед его визитом помыли водой. Куйвашев предположил, что для данной улицы это такая редкость, что жители "вышли посмотреть на поливальную машину, как на чудо".

В подтверждение своих слов губернатор опубликовал короткое видео, на котором очевидцы наблюдают за работой "поливалки".

"Василий Витальевич (Сизиков, глава Серовского городского округа, - прим. Накануне.RU), зачем это? Вы бы там еще асфальт перед моим приездом положили", - попенял мэру Куйвашев.

Напомним, что недавно Василий Сизиков написал заявление в полицию из-за комментария жителя города в соцсети. Мужчина выругался в адрес администрации Серова из-за плохой уборки снега, а Сизиков обиделся на это сообщение.