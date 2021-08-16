В пермской гордуме на один мандат претендуют 13 человек

Избирательная комиссия Перми зарегистрировала единые списки кандидатов на выборы депутатов пермской гордумы, передает корреспондент Накануне.RU.

Больше всего зарегистрированных кандидатов у "Зеленой альтернативы" и "Коммунистов России" - по 36 человек. По 35 - у "Единой России" и "Партии пенсионеров за социальную справедливость".

От партий КПРФ, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", "Новые люди" зарегистрировано 34 кандидата. У ЛДПР - 33, у "Родины" - 32, у "Яблока" - 26.

"По выборам в Пермскую городскую думу избирательная комиссия Перми также зарегистрировала 10 партсписков кандидатов по единому округу – всего 335 человек. По одномандатным избирательным округам зарегистрировано 123 человека. Таким образом, конкурентность на выборах депутатов Пермской городской думы в среднем, учитывая партсписки, составляет порядка 13 человек на один мандат", - говорится в сообщении крайизбиркома.