В МИД РФ высказались о видео, на котором афганцы падают с улетающего самолета

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала шокирующими кадры, на которых сняты афганцы, падающие из летящих американских самолетов в Кабуле.

По словам дипломата, от таких новостей "кровь стынет в жилах".

"Афганцы, зацепившиеся за шасси американского самолета в надежде улететь, падают на землю. На ту самую, где лежат трупы мирных афганцев, погибших вчера в давке за место в этих самолетах", - написала Захарова в своем Telegram- канале.

Ранее в афганских СМИ появились видеозаписи, на которых видно, как из американского транспортного самолета, вылетающего из Кабула, выпадают предположительно афганцы, которые пытались улететь из страны, зацепившись за шасси.

В телеграмм-каналах распространяются кадры того, как вертолет ВВС США разгоняет людей с полосы, которые мешают взлететь американскому транспортнику. Отчаянные жители пытаются покинуть страну любым способом: хватаются за шасси самолета, пытаются руками останавливать лайнер. Также видно, что люди сидят на раскрытых створках шасси.

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