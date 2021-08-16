Суд назначил главреду "Базы" Никите Могутину штраф в 180 тысяч за "участие в несанкционированном митинге"

Суд в Москве оштрафовал главного редактора Telegram-канала Baza Никиту Могутина на 180 тыс. руб. за "участие в несанкционированном мероприятии" – митинге 23 апреля в столице.

Сам Могутин говорит, что работал на этой акции протеста в качестве журналиста, освещал события и по итогам выпустил ролик.

Baza заявила, что судья отказался вызывать на допрос свидетелей, способных доказать, что главред издания не участвовал в митинге, а работал на нем. Также в суд не были вызваны полицейские, проходящие по делу свидетелями.

Адвокат Алексей Михальчик уже заявил, что в ближайшее время это решение суда будет обжаловано, так как в деле допущено огромное количество нарушений.