16 Августа 2021
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Общество В России Москва
пресса, каска, увз (2019) | Фото: vk.com

Суд назначил главреду "Базы" Никите Могутину штраф в 180 тысяч за "участие в несанкционированном митинге"

Суд в Москве оштрафовал главного редактора Telegram-канала Baza Никиту Могутина на 180 тыс. руб. за "участие в несанкционированном мероприятии" – митинге 23 апреля в столице.

Сам Могутин говорит, что работал на этой акции протеста в качестве журналиста, освещал события и по итогам выпустил ролик.

Baza заявила, что судья отказался вызывать на допрос свидетелей, способных доказать, что главред издания не участвовал в митинге, а работал на нем. Также в суд не были вызваны полицейские, проходящие по делу свидетелями.

Адвокат Алексей Михальчик уже заявил, что в ближайшее время это решение суда будет обжаловано, так как в деле допущено огромное количество нарушений.

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Теги: никита могутин, baza, несанкционированная акция, суд, журналист



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