16 Августа 2021
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авиакомпания Победа Boeing 737 (2019) | Фото:Википедия

Глава "Победы" назвал аэропорт Сургута "самым проблемным" для перевозчика

Глава "Победы" Андрей Калмыков сообщил, что "единственный проблемный для перевозчика аэропорт – сургутский", и причину он видит в работе контролёра аэрогавани – компании "ЮТэйр", передаёт корреспондент Накануне.RU.
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"У нас единственный проблемный аэропорт – Сургут, который принципиально не даёт провести разворот самолёта быстрее, чем за час, при нашем стандарте 25–30 минут. Но там понятны причины", - сказал Калымков в интервью "РБК".

Он уточнил, что, "на его взгляд, причина может быть в акционерах – авиакомпании "ЮТэйр".

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Теги: Андрей Калымков, Победа, ЮТэйр, аэропорт Сургута



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