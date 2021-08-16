Глава "Победы" назвал аэропорт Сургута "самым проблемным" для перевозчика

Глава "Победы" Андрей Калмыков сообщил, что "единственный проблемный для перевозчика аэропорт – сургутский", и причину он видит в работе контролёра аэрогавани – компании "ЮТэйр", передаёт корреспондент Накануне.RU.

"У нас единственный проблемный аэропорт – Сургут, который принципиально не даёт провести разворот самолёта быстрее, чем за час, при нашем стандарте 25–30 минут. Но там понятны причины", - сказал Калымков в интервью "РБК".

Он уточнил, что, "на его взгляд, причина может быть в акционерах – авиакомпании "ЮТэйр".