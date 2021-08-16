В США белых стало меньше 60%

Согласно переписи населения США 2020 года, доля белых опустилась до 57,8% - это исторический минимум. В 2010 году было 63,7%. При таких темпах белые могут стать меньшинством уже через 15 лет.

Снижение доли белого населения объясняется разницей в рождаемости белых и латиноамериканцев, азиатов и других расово-этнических меньшинств. Так, доля латиноамериканцев за 10 лет выросла почти до 19% - это вторая по численности группа. Более 12% составляют чернокожие, 6% - это азиаты.

В нескольких штатах белые уже стали меньшинством. Так, в Калифорнии белых стало 35% против почти 40% латиноамериканцев. В 2010 году было почти наоборот. Также белые являются меньшинством на Гавайях, в Нью-Мексико и округе Колумбия. В Техасе доля белых еще в 2005 году опустилась ниже 50%.

Примечательно, что численность белых сократилась не только в процентах, но и в абсолютном выражении. В 2010 году их было 224 млн, сегодня - 204 млн, т.е. белое население сокращается на 2 млн ежегодно.

Еще один факт - темп прироста численности населения стал таким же, как в 1930-е гг., т.е. во время Великой депрессии. За 10 лет население страны выросло всего на 7,4%. В 27 штатах снизилась численность жителей до 18 лет.

Напомним, население США составляет 332 млн человек, и его рост замедляется. Рождаемость в стране упала до исторического минимума - 1,6 ребенка на женщину, причем наименьшей является рождаемость именно белого населения, хотя уже ни одна из этнических групп США не воспроизводит себя, для чего необходим уровень рождаемости 2,1 ребенка. Ожидаемая продолжительность жизни тоже не растет и даже немного снижается последние несколько лет. Численность умерших растет из-за старения населения, этот процесс ускорился в 2020 году, но наблюдался и ранее.