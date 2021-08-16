"Учебный год начнется в обычном очном режиме" – Минпросвещения

Министр просвещения России Сергей Кравцов уверен, что "учебный год начнется в обычном очном режиме".

"Нам важно, чтобы ребята пришли в классы, встретились со своими учителями. Мы понимаем, что это событие – одно из самых важных для миллионов россиян: школьников, студентов и их семей, для педагогов. Так что дистанционного формата начала учебного года не предполагается", - заявил министр на встрече с детским омбудсменом Анной Кузнецовой.

Кузнецова напомнила о недопустимости принудительной вакцинации учеников и педагогов, ограничения для непривитых. Сергей Кравцов поддержал такую позицию и напомнил, что с каждым регионом проработаны меры по повышению защиты здоровья в образовательных организациях и этот вопрос находится на постоянном контроле министерства.