На храм Архангела Михаила в Новоипатово воздвигли крест

В Свердловский области продолжается восстановление православных церквей и храмов. По инициативе председателя совета Фонда святой Екатерины Игоря Алтушкина второй год идут работы по восстановлению храма Архангела Михаила в селе Новоипатово Сысертского района.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе фонда, сегодня на храм воздвигли крест высотой 2,6 метра. Монтажные работы проводились при помощи огромного крана, а перед установкой кресты прошили обряд освящения. Его провел благочинный Сысертского округа протоирей Димитрий Черняк в сослужении с настоятелем храма Андреем Костаревым и представителями духовенства. Установка креста на храм – это уникальное событие, которое можно сравнить с днем рождения храма.

"Сегодня произошло одно из самых главных событий – поднятие крестов, важнее только – освящение храма после окончания внутренней отделки. Любой православный храм венчает крест, как символ победы Господа над смертью. Это важное и радостное событие для прихожан храма и жителей села. Мы очень почитаем Архангела Михаила как воеводу Небесных Сил", - комментирует событие настоятель храма Архангела Михаила Андрей Костарев.

Каменный храм во имя Архангела Михаила был заложен в 1862 году, а в 1869 году — освящен. Одна из особенностей храма — он возведен без фундамента, непосредственно на скальном основании. На строительство колокольни в этом храме деньги пожертвовал сам Иоанн Кронштадтский. В 1930-е годы его закрыли, в здании храма разместили склад зерна. Но после пожара его на десятилетия забросили.

Возрождение святыни началась в 2005 году силами жителей села и настоятеля храма, но объемы работ были не посильны. К восстановлению подключились учредители Фонда святой Екатерины — за полтора года подделана колоссальная работа — разработан проект, восстановлен барабан под главным куполом, демонтирован старый кирпич со стен, залит пол, а рядом с храмом возведены хозяйственные постройки и воскресная школа.

"Впереди еще много работы по возвращению былой красоты храма. Но уже сегодня он является центром притяжения жителей села Новоипатово и соседних деревень. В скором времени храм Архангела Михаила предстанет во всей красе", - говорит директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Отметим, что учредители Фонда святой Екатерины вместе с правительством Свердловской области уже несколько лет занимаются реконструкцией главной уральской святыни – Свято-Николаевского мужского монастыря и других достопримечательностей Верхотурья. Кроме того, фонд участвовал в восстановлении Собора в честь Успения Пресвятой Богородицы в Екатеринбурге. Поддерживает архиерейское подворье святой Екатерины в Первоуральске и восстановление храма святого Николая в селе Каменноозёрском Богдановичевского района.