Россия снимет ограничения на полеты в Доминикану, Южную Корею и Чехию

Россия с 27 августа снимает ограничения на регулярные и чартерные рейсы в Доминикану, Южную Корею и Чехию.

Решение принято по итогам заседания оперативного штаба с участием вице-премьера Татьяны Голиковой, передает РИА Новости.

В июле сообщалось, что Доминикана готова принимать российских туристов.

С 24 июля было возобновлено авиасообщение с Чехией, но только по маршруту Москва — Прага с частотой четыре рейса в неделю.

С 10 июня РФ разрешила полеты в Великобританию, Австрию, Венгрию, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко, Хорватию, Албанию.