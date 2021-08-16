16 Августа 2021
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Пражский Град (2021) | Фото: Накануне.RU

Россия снимет ограничения на полеты в Доминикану, Южную Корею и Чехию

Россия с 27 августа снимает ограничения на регулярные и чартерные рейсы в Доминикану, Южную Корею и Чехию.

Решение принято по итогам заседания оперативного штаба с участием вице-премьера Татьяны Голиковой, передает РИА Новости.

В июле сообщалось, что Доминикана готова принимать российских туристов.

С 24 июля было возобновлено авиасообщение с Чехией, но только по маршруту Москва — Прага с частотой четыре рейса в неделю.

С 10 июня РФ разрешила полеты в Великобританию, Австрию, Венгрию, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко, Хорватию, Албанию.

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Теги: россия, авиасообщение, доминикана, южная корея, чехия



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