Суд не стал удовлетворять иск уральца к Шойгу за безмасочный режим

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила отказал в удовлетворении иска уральского правозащитника Андрея Щукина к министру обороны РФ Сергею Шойгу за нарушение масочного режима во время посещения московского военкомата. Об этом Накануне.RU сообщил сам активист.

"10 числа я, в силу обстоятельств, не смог явиться в Нижний Тагил. Решение суда я пока не получил, но для меня это, конечно, неожиданно, что в иске отказали, несмотря на то, что, как я понял, был вызван в суд представитель прокуратуры Москвы. Очевидно, наверное, он не приехал в Нижний Тагил, может, написал какое-то письменное объяснение. Я пока не знаю, чем он мотивировал свою позицию, но мы когда решение получим, будем обжаловать в любом случае", - рассказал Щукин.

Правозащитник ожидал, что в отношении Шойгу будет проведена "хоть какая-то минимальная проверка", поскольку он является официальным лицом, которое подчиняется закону. По мнению Щукина, неправильным является то, что закон действует для разных людей по-разному.

Интересным моментом в этой истории является то, что накануне заседания Щукину пришло благодарственное письмо от Минобороны РФ "за активную жизненную позицию и неравнодушное отношение к жизни и здоровью граждан Российской Федерации". Активист считает это "поощрительным призом", который вполне может говорить: "Не судись с нами".

Напомним, что в июне 2021 года Андрей Щукин обратил внимание на отсутствие маски у Шойгу, который проверял военкомат. Активист написал обращение в Московскую военную прокуратуру с целью проверки. Известно при этом, что у министра обороны после перенесенного коронавируса скончалась сестра - депутат Госдумы Лариса Шойгу.