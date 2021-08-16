В Челябинске вынесли приговор сотруднику "Россетей" за растрату 8,3 млн рублей

В Челябинске начальник одного из филиалов ПАО "Россети" признан виновным в растрате 8,3 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УФСБ.

По версии следствия, обвиняемый при реализации нацпроекта "Цифровая экономика" растратил вверенное ему имущество, предназначенное для установки на объектах энергосистемы региона. Ущерб составил 8,3 млн рублей.

В рамках расследования уголовного дела ущерб был возмещен.

Суд приговорил обвиняемого к 4 годам условно с испытательным сроком 5 лет