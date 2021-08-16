16 Августа 2021
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Политика Сибирский ФО В России
Предвыборный баннер &quot;Единой России&quot; на здании библиотеки имени А.С. Пушкина в Омске (2021) | Фото: Илья Журавлев

В Омске избирком не признал баннером "Единой России" плакаты с изображением медведя на здании библиотеки

Избирком Омской области сообщил, что провел проверку по поводу размещения предвыборного баннера на здании библиотеки имени А.С. Пушкина.

Как говорится в ответе ведомства, баннер не относится к "Единой России", так как изображение медведя и развивающегося флага без надписи "Единая Россия" логотипом партии являться не может. Об этом Накануне.RU сообщил Артем Казаков, координатор Левого Фронта по Омской области.

Также избирком заявил, что, по информации директора библиотеки, баннеры размещены как социальная реклама в рамках акции, "направленной на сохранение культуры народов России".

Предвыборный баннер "Единой России" на здании библиотеки имени А.С. Пушкина в Омске(2021)|Фото: Илья Журавлев

"Безусловно, что руководитель Избиркома Омской области не может не понимать, что подобная "деятельность" есть откровенное лицемерие перед гражданами", - заявил Казаков.

Отметим, на здании библиотеки размещены баннеры с изображением медведя и волны в цветах триколора.

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Теги: баннер, омск, единая россия



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