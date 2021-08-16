Жребий определил порядок партий в бюллетенях на выборах в Госдуму
В Центральной избирательной комиссии России сегодня прошла жеребьевка для бюллетеней на выборах в Государственную думу – был определен порядок, в котором партии предстанут в списке.
Всего в списке будет 14 партий.
С помощью предварительной жеребьевки определили очередность, с которой представители партий тянули жребий – первой стала КПРФ.
"Многие партии придают большое значение тому месту, которое ей достанется в бюллетене. Но мы считаем, что это не главное", - напутствовала процесс глава ЦИК Элла Памфилова.
Представитель КПРФ вытянул первый номер – эта партия будет представлена в списке первой строчкой.
Остальные партии расположились следующим образом:
"Зеленые"
ЛДПР
"Новые люди"
"Единая Россия"
"Справедливая Россия – За правду"
"Яблоко"
"Партия роста"
"Российская партия за свободу и справедливость"
"Коммунисты России"
"Гражданская платформа"
"Зеленая альтернатива"
"Партия "Родина"
"Партия пенсионеров"