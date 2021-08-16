Жребий определил порядок партий в бюллетенях на выборах в Госдуму

В Центральной избирательной комиссии России сегодня прошла жеребьевка для бюллетеней на выборах в Государственную думу – был определен порядок, в котором партии предстанут в списке.

Всего в списке будет 14 партий.

С помощью предварительной жеребьевки определили очередность, с которой представители партий тянули жребий – первой стала КПРФ.

"Многие партии придают большое значение тому месту, которое ей достанется в бюллетене. Но мы считаем, что это не главное", - напутствовала процесс глава ЦИК Элла Памфилова.

Представитель КПРФ вытянул первый номер – эта партия будет представлена в списке первой строчкой.

Остальные партии расположились следующим образом:

"Зеленые"

ЛДПР

"Новые люди"

"Единая Россия"

"Справедливая Россия – За правду"

"Яблоко"

"Партия роста"

"Российская партия за свободу и справедливость"

"Коммунисты России"

"Гражданская платформа"

"Зеленая альтернатива"

"Партия "Родина"

"Партия пенсионеров"