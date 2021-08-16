В Санкт-Петербурге вероятность заболеть после прививки почти сравнялась с вероятностью заболеть без нее

За неделю с 9 по 15 августа в ковид-центрах компьютерной томографии Медицинского института имени Березина Сергея (МИБС) Санкт-Петербурга прошли обследование на КТ 1796 человек, из которых было 385 привитых. Об этом сообщается на странице МИБС.

Доля привитых среди всех прошедших через КТ составила 21%. При этом доля привитых среди населения города и области до начала прошлой недели была 25%. То есть эффективность вакцинации, если ее оценивать как относительное снижение риска заболеть после прививки по сравнению с непривитыми, составила всего 14%, не считая побочных эффектов вакцинации, данных о которых нет.

Это наименьшая эффективность с конца июня, когда МИБС начал публиковать такую статистику. В первую неделю привитых было всего 2%, затем эта доля резко выросла до 11% и в последующие недели продолжила расти. Правда, растет и доля привитых. Однако прослеживается общая тенденция к снижению эффективности, т.к. разрыв между долей попавших на КТ после прививки и общей долей привитых сокращается. Вот данные об этих долях по состоянию на соответствующую дату (за предшествующую неделю):

11 июля - 11% после прививки (17% привитых), эффективность вакцинации 35%;

18 июля - 15% после прививки (19% привитых), эффективность вакцинации 23%;

25 июля - 17% после прививки (21% привитых), эффективность вакцинации 19%;

1 августа - 18% после прививки (22% привитых), эффективность вакцинации 18%;

10 августа - 18% после прививки (24% привитых), эффективность вакцинации 25%;

15 августа - 21% после прививки (25% привитых), эффективность вакцинации 14%.

В качестве доли привитых бралась средневзвешенная доля по городу и области, которые, впрочем, почти не различаются.

Данные МИБС ценны тем, что дают первичную статистику по вакцинированным. При этом направление на КТ означает как минимум среднюю тяжесть заболевания, которую вакцинация, по заявлениям властей, исключает. Данные статистики это опровергают, т.к. показывают, что вероятность заболеть после вакцинации почти такая же, как и без нее. Причем это касается средней и тяжелой форм болезни.

Власти же уверяют, что привитые не лежат в реанимациях и не умирают при заражении ковидом.

В июле главврач моногоспиталя Череповца Андрей Погодин сообщил, что через больницу весной прошли 49 привитых, что составляет около 5% от всех больных. При этом в области в среднем было примерно 6% привитых. То есть эффективность вакцинации можно оценить на уровне около 20%. В июне мэр Череповца Вадим Германов заявил, что за три недели было госпитализировано 596 человек, из которых было 43 привитых, т.е. 8%, при доле привитых в регионе 11%. В этом случае эффективность можно оценить на уровне 27%. Это почти совпадает с данными по Израилю, где доля госпитализированных в июле, в том числе в тяжелом состоянии, была почти равна доле привитых, причем это наблюдается по всем возрастам.

Все это напрямую соотносится с сообщениями о количестве заболевших после прививки, несмотря на кажущееся противоречие. Напомним, четыре региона РФ сообщили эти данные. Согласно им, после прививки заболевают менее 1%. Однако эти данные занижены по ряду причин. Во-первых, они исключают привитых первой дозой (к слову, в Санкт-Петербурге их доля в структуре заболевших после прививки снижается - почти 80% попали на КТ уже после двух уколов). Во-вторых, это препарированные данные, их делят на общее число вакцинированных, в то время как необходимо делить на среднее число привитых за рассматриваемый период, которое примерно в два раза меньше, а значит, вероятность заболеть будет в два раза выше. Наконец, данные по привитым учитывают только реально заболевших, тогда как по непривитым это число положительных тестов.

В результате вероятность заболеть после прививки возрастает более чем в два раза и становится больше 1%. По четырем регионам в среднем было 0,64% по "Спутнику V", то есть будет около 1,5%. При этом с начала вакцинации ковид выявили всего у 2% населения России, что ненамного больше, чем у привитых. Более того, похожие цифры даже озвучивались властями, поэтому ничего удивительного в данных по Санкт-Петербургу нет. После вакцинации ковидом заболевают почти с той же вероятностью, что и без нее. Но, повторимся, при этом нет точных данных по смертности от ковида среди привитых и непривитых.