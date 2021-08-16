Купаются в водоеме, ломают аттракционы. Сквер на Площади 1905 года закрыли

Сквер на Площади 1905 года, открытый в рамках III Евразийского фестиваля ландшафтного искусства "Атмосфера", с трудом выдержал наплыв посетителей в минувшие выходные. Всего в первые два дня открытия зеленую зону в самом центре Екатеринбурга посетило 29 тыс. человек, что не могло не сказаться на парке.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Green Park", которая и выступает организатором фестиваля, сегодня сквер, как и обычно, должен был открыться в 10.30, однако его пришлось закрыть до 16.00, чтобы провести все восстановительные работы.

"Никаких серьезных повреждений нет, однако растениям в эти дни было тяжело. Сейчас поливаются деревья, восстанавливается газон. Мы изначально планировали выделить один день на восстановительные работы, потому все идет по плану", - пояснили в пресс-службе.

Организаторы также сообщили, что не собираются закрывать сквер раньше положенного срока, и он, как и предусматривалось ранее, будет открыт для горожан до 26 августа включительно. Сейчас обсуждается вопрос замены или восстановления поломанного детского аттракциона, а также установки знака "Купаться запрещено" возле водоема, который не предназначен для подобных целей.

К счастью, проблем с домашними питомцами в сквере не возникло, однако за особо резвыми гостями парка, в том числе и детьми, как и обычно, будет присматривать охрана. При этом организаторы настоятельно просят родителей присматривать за своими детьми и не допускать порчи растений, аттракционов и других объектов, призванных дарить комфорт горожанам ближайшие две недели.

О том, как велась подготовка к открытию сквера и почему его нельзя навсегда оставить на Площади 1905 года, читайте в материале Накануне.RU.