16 Августа 2021
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Общество В России
коронавирус, COVID-19, средства индивидуальной защиты, бокс для перевозки пациентов (2020) | Фото: permkrai.ru

Около трети переболевших коронавирусом восстанавливают здоровье дольше трех месяцев

Примерно треть переболевших COVID-19 не могут вернуться к прежнему образу жизни даже после трех месяцев после болезни: полноценно ухаживать за собой и совершать повседневные дела. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте Роспотребнадзора со ссылкой на руководителя отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора Хадижат Омарову.

Отмечается, что постковидный синдром вызывает существенное снижение качества жизни. В среднем он проходит в течение полугода, но у некоторых он сохраняется дольше.

По словам Омаровой, после легкой формы коронавируса пациенты выздоравливают примерно через две недели, при среднетяжелой и тяжелой - через три-шесть недель.

Ранее врач-иммунолог сообщил, что каждый пятый пациент, перенесший коронавирусную инфекцию, сталкивается с постковидным синдромом. Среди симптомов отмечают общую слабость, проблемы с сердечно-сосудистой и дыхательной системами, обострение хронических заболеваний.

При постковидном синдроме человек не распространяет коронавирус, однако у переболевшего проблемы со здоровьем могут приобрести субхронический или хронический характер.

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Теги: коронавирус, постковидный синдром



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