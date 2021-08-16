В Узбекистане разбился самолет ВВС Афганистана

В Сурхандарьинской области Узбекистана вечером 15 августа разбился самолет с опознавательными знаками ВВС Афганистана. В соцсетях распространились кадры с обломками воздушного судна и, предположительно, выжившим членом экипажа.

Официальной информации о ЧП пока нет, передает "Газета.uz". По неподтвержденной информации, находившиеся в самолете успели выпрыгнуть с парашютами.

Источник издания в Сурхандарье подтвердил, что двое военнослужащих Афганистана были госпитализированы в Термезский филиал республиканского научного центра экстренной медицинской помощи.

Сообщается также о госпитализации одного военнослужащего Узбекистана. Его состояние оценивается как тяжелое. Связано ли это с крушением афганского самолета - неизвестно.